Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211020.4 Averlak: Zeugen nach Körperverletzung gesucht!

Averlak (ots)

Bereits am 9. Oktober 2021 ist es vor einer Diskothek in Averlak zu einer Körperverletzung durch mehrere Personen zum Nachteil eines 20-Jährigen gekommen. Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen kurz vor 06.00 Uhr gingen vier unbekannte Männer vor einer Diskothek in der Hauptstraße einen Gast der Lokalität an. Sie schlugen mehrfach auf das Opfer ein und fügten ihm leichte Verletzungen zu. Im Anschluss an die Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung, der Geschädigte alarmierte die Polizei.

Bis heute ist es den Ermittlern nicht gelungen, das Quartett ausfindig zu machen. Die Beamten bitten daher Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04852 / 60240 zu melden.

Merle Neufeld

