Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Vechta/Lohne - Festnahme nach intensiven Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, 25. Januar 2022, um 3.52 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in den Moorgärten zu einem Gewaltdelikt zum Nachteil eines 28-jährigen Mannes aus Vechta. Zwischen dem Opfer und einem 25-jährigen Besucher aus Goldenstedt kam es zu Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll es dabei es zu massiver Gewalteinwirkung auf das Opfer gekommen sein. Dabei wurde der 28-jährige Mann aus Vechta schwer verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5130209)

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht des versuchten Totschlags gegen den 25-jährigen Mann aus Goldenstedt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Oldenburg gegen den Mann erlassen. Er war noch bis zum gestrigen Tage auf der Flucht und untergetaucht. Durch intensive Ermittlungsarbeit konnte der Aufenthaltsort festgestellt werden. Am Donnerstag, 24. Februar 2022, erfolgte durch die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg und durch Spezialeinsatzkräfte des LKA Niedersachsen die Festnahme des Mannes vor einer Wohnung in Lohne. Der Haftbefehl wurde dem Tatverdächtigen am heutigen Tage verkündet und er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die genauen Hintergründe, welche zu den Streitigkeiten am 25. Januar 2022 geführt haben, sind weiterhin noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell