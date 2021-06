Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in einer Küche

Dresden (ots)

Wann: 8. Juni 2021 13:36 - 14:36 Uhr Wo: Schenkendorfstraße

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es in der Küche einer Wohnung im Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Dabei entstand eine starke Rauchentwicklung. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, hatten Mieter bereits erste Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich und führte eine Restablöschung durch. Mit einem Elektrolüfter wurde die Küche belüftet, um diese vom Brandrauch zu befreien. Eine weibliche Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, der Rettungswache Pieschen, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

