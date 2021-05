Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Verdächtiger Gegenstand führt aktuell zu Polizeieinsatz

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 17.5.2021:

Wegen eines verdächtigen Gegenstandes, der vor dem Eingangsbereich des Amtsgerichtes in der Gutfleischstraße abgelegt wurde, kommt es aktuell zu einem Polizeieinsatz. Der Gegenstand wurde dort am heutigen Nachmittag durch Zeugen festgestellt. Zur Sicherheit wurde der Bereich in der Gutfleischstraße abgesperrt.

Derzeit laufen die polizeilichen Maßnahmen. Es wird nachberichtet.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell