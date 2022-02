Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220207.3 Preetz

Schwentinental: Festnahme nach versuchtem Diebstahl in einem besonders schweren Fall

Preetz / Schwentinental (ots)

Die Polizei hat Samstagabend zwei Personen in Schwentinental vorläufig festgenommen, nachdem es zuvor in Preetz zu einem versuchten Diebstahl aus einem Fahrzeug gekommen war. Ein Tatverdächtiger kam ins Polizeigewahrsam.

Gegen 21:50 Uhr fiel dem Nutzer des in der Rastorfer Straße in Preetz geparkten Firmenwagens ein Mann auf, der sich in auffälliger Weise an dem Kleintransporter aufhielt. Nachdem er ihn darauf angesprochen habe, sei der Mann in einen in der Nähe stehenden Audi mit auffälliger Lackierung gestiegen, der anschließend über die Kieler Straße in Richtung Bundesstraße 76 flüchtete. Der 55-Jährige stellte fest, dass die seitliche Schiebetür des Wagens geöffnet wurde und informierte umgehend über 110 die Polizei. Gestohlen wurde nach jetzigem Erkenntnisstand offenbar nichts.

Zwei Beamtinnen der Polizeistation Schwentinental konnten den Wagen im Rahmen der Fahndung an einer Tankstelle an der Bundesstraße 76 in Schwentinental antreffen und kontrollierten den 22 Jahre alten Insassen und die 24 Jahre alte Fahrerin. Die Kieler Kriminalpolizei führte im Anschluss eine erkennungsdienstliche Behandlung bei beiden durch. Die Frau kam nach Beendigung der Maßnahmen auf freien Fuß, der Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde Sonntagvormittag entlassen.

Die Beamten der Polizeistation Preetz leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall ein.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell