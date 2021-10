Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld - Wohnungsbrand

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.10.2021, gegen 20:00 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in der Johanna-Kohlund-Straße im Freiburger Ortsteil Rieselfeld zu einem Wohnungsbrand.

Der Brand brach im Badezimmer einer Wohnung des ersten Obergeschosses aus. Drei Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten hatten, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber unverletzt.

Neben dem Rettungsdienst war ein kompletter Löschzug der Berufsfeuerwehr Freiburg eingesetzt.

Der Sachschaden in der Wohnung wird auf etwa 10.000,00 Euro geschätzt. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Der Brandplatz wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Rieselfeld übernommen.

