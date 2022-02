Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alleinunfall endet im Feld - Blutprobe

Kempen (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Sankt Töniser Straße in Kempen ist der 21-jährige Fahrer aus Mönchengladbach leicht verletzt worden. Der 21-Jährige war in der Nacht zu Samstag gegen 04:00 Uhr mit seinem Pkw in Richtung St. Tönis unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam und im Feld zum Stehen kam. Zur Unfallzeit herrschte Straßenglätte. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher. /hjr (166)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell