POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei; Pressemeldung Nr.3

Person nach Zeugenhinweis angetroffen

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die seit Sonntagnachmittag, den 05.12.2021 in Schwetzingen vermisste 13-jährige Leonie D. konnte am späten Dienstagabend, nach einem Zeugenhinweis, wohlbehalten in der Nähe von Frankenthal (Rheinland-Pfalz) angetroffen werden. Leonie D. wurde in die Obhut ihrer Eltern gegeben. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim.

Hinweis: Medienvertreter, die das Lichtbild von Leonie D. zur Berichterstattung verwendet haben, werden gebeten, dieses aus dem Bestand zu nehmen.

