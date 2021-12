Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6

Mannheim-Rheinau: Fahrzeugbrand auf dem rechten Fahrstreifen // Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Gegen 16:05 Uhr geriet auf der A6 kurz nach der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Heilbronn ein Auto in Vollbrand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer jedoch schnell löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für den Zeitraum der Lösch- und Bergungsarbeiten ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wir über den linken Fahrstreifen an der Einsatzörtlichkeit vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell