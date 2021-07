Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf nach Brand in der Barther Straße in Stralsund

Stralsund (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12. Juli kam es gegen 01:30 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Barther Straße in Stralsund.

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtete darüber in der Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4965517

Die Kriminalpolizei Stralsund hat die Ermittlungen zum Brand übernommen und geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Vorfall.

Nach jetzigen Erkenntnissen wurde der Brand durch ein pyrotechnisches Erzeugnis ausgelöst. Der Brandausbruch liegt zeitlich im engen Zusammenhang mit dem Finalspiel der Fußball Europameisterschaft am Sonntagabend, dem 11. Juli 2021.

Hat jemand beobachtet, dass kurz nach Ende des Spiels in der Barther Straße Feuerwerk oder Raketen gezündet wurden?

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell