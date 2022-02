Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Katalysator abmontiert - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

Viersen-Dülken: Katalysator abmontiert - Polizei sucht Zeugen Am 23. Februar wunderte sich der Besitzer eines Autos sehr, als sein Wagen nicht anspringen wollte. Batterie war ok, Sprit war auch genug im Tank. Als er dann nachschaute, stellte er fest, dass der Katalysator abmontiert worden war. Unbekannte hatten dies im Zeitraum zwischen dem 03. Januar und vergangenem Mittwoch getan. In dieser Zeit stand der Wagen auf der Straße 'Am Schluff' in Viersen, gegenüber der ARGE. Im laufenden Jahr verzeichnet die Polizei Viersen neun gleichgelagerte Fälle, im letzten Jahr waren es etwas über 60 Taten. Die Polizei sucht im aktuellen Fall Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Verdächtige auf der Straße 'Am Schluff' beobachtet haben. Hinweise an die Kripo bitte über die Rufnummer 02162/37-0. /wg (163)

