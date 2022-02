Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Festnahme nach Diebstahl - Untersuchungshaft angeordnet

Viersen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 20.30 Uhr zu einem Diebstahl in einem Geschäft auf der Kanalstraße in Viersen. Ein 30-jähriger Viersener hatte in dem Geschäft eine Packung Zigaretten gestohlen. Als ein Mitarbeiter des Geschäftes den Viersener darauf ansprach, schubste dieser den Zeugen zur Seite und schlug ihn mit einer Dose auf den Kopf. Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der Zeuge die Oberhand behielt und den Viersener bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Die Einsatzkräfte nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest und fanden bei der Durchsuchung unter anderem eine geringe Menge Drogen sowie zwei Führerscheine, die nicht seine waren. Zudem führte er ein Pfefferspray bei sich, was die Tat zu einem Diebstahl mit Waffen qualifiziert. Der Viersener Intensivtäter ist bereits einschlägig wegen diverser Delikte bekannt - unter anderem wegen Diebstahl und Bedrohung. Nach dem jetzigen Diebstahl nahm das Kriminalkommissariat West die Ermittlungen auf. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft wurde der Viersener, der ohne festen Wohnsitz ist, gestern einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. /wg (162)

