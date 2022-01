Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leergutdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Freitag (21.01.2022), gegen 01:45 Uhr, stahl ein 37-Jähriger mehrere Kisten Leergut vom Gelände eines Getränkemarktes in der Mörschgewanne. Der Mann hatte zuvor einen Einkaufswagen zum Abtransport seines Diebesgutes bei einem in der Nähe befindlichen Supermarkt gestohlen. Der Diebstahl wurde durch einen Sicherheitsdienst bemerkt und der Polizei gemeldet.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Der 37-Jährige wurde auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt und muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

