POL-PPRP: Auf Straßenbahngleisen festgefahren

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.01.2022), gegen 17:45 Uhr, fuhr sich ein 86-jähriger Autofahrer auf den Straßenbahngleisen in der Bleichstraße fest. Die alarmierten Polizeikräfte stellten bei dem Senior erhebliche altersbedingte Beeinträchtigungen fest. Darüber hinaus wie das Auto des Seniors erhebliche Mängel auf. Die Polizeikräfte untersagten die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen sicher. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1200,- Euro. Der Schienenverkehr war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung für ca. 2 Stunden stark eingeschränkt.

