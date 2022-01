Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 18.01., 22:30 Uhr bis zum 20.01.2022, 12:00 Uhr, stahlen Unbekannte eine Dokumententasche aus einem KIA Picanto in der Wörthstraße. Scheinbar hatte der Besitzer vergessen die Seitenscheibe komplett zu schließen. In der gestohlenen Tasche befanden sich ein Reisepass, ein Führerschein und ca. 70,- Euro Bargeld.

Wer hat die Tat beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell