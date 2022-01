Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht in der Kappellengasse

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, stellte um 10 Uhr eine 73-jährige VW-Fahrerin fest, dass Unbekannte an ihr geparktes Auto gefahren sind und sich, ohne um den Schaden zu kümmern, vom Unfallort entfernten. Es entstand an der Heckstoßstange links ein Lackschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

- Meiden Sie sehr enge Parkboxen. - Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen - Stehenden Fahrzeuge. - Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr. - Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell