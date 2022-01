Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Einbruch in Testzentrum-Container!

29225 Celle (ots)

Im Zeitraum von gestern Abend, 19.01.2022, 20:30 Uhr, bis heute Morgen, 20.01.2022, 07:30 Uhr, wurde ein als Corona-Testzentrum genutzter Container an der postalischen Anschrift, An der Hasenbahn in 29225 Celle, durch unbekannte Täterschaft aufgebrochen.

Die Polizei Celle hat den Tatort aufgenommen und Spuren gesichert. Nach derzeitigem Stand wurden zwei iPhone 8 und ein Tablet entwendet. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf eine niedrige vierstellige Summe.

Wer hat im Tatzeitraum etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141-277-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell