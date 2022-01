Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gleich zwei Verkehrsunfälle auf der B214

Celle (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 18.01.2022, ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße 214 in Celle. Zwei Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.

Zunächst kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Braunschweiger Heerstraße, zwischen Celle und Eicklingen. Um 08:40 Uhr hatte ein 73-jähriger Fahrer eines Chryslers auf der zweispurigen Strecke von Celle in Fahrtrichtung Braunschweig nach Beendigung eines Überholvorgangs vor einem Lkw eingeschert, woraufhin der 43-jährige LKW-Fahrer abrupt abbremsen musste. Infolge dessen reagierte ein dahinterfahrender 42-jähriger LKW-Fahrer durch starkes Bremsen, konnte aber ein Auffahren auf den vorausfahrenden Lkw nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall klagte der 43-jährige LKW-Fahrer über leichte Nackenschmerzen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Es kam zu leichten Verkehrsstörungen.

Um 10:05 Uhr ereignete sich ein Unfall im Einmündungsbereich Nienburger Straße und Auf-/Abfahrtsbereich zum Wilhelm-Heinichen-Ring in 29225 Celle. Eine 19-Jährige befuhr mit einem Ford KA die Abfahrt des Wilhelm-Heinichen-Rings in Richtung Nienburger Straße. Im Einmündungsbereich wollte diese nach links auf die Nienburger Straße in Richtung Hambühren fahren und übersah beim Losfahren den aus Hambühren kommenden 55-jährigen Opel-Fahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte in der Folge mit dem Ford. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde die 19-Jährige leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus gefahren. Es kam zu leichten Verkehrsstörungen.

