Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach versuchten Firmeneinbrüchen

Celle (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 13.01.2022, 19 Uhr, bis Freitag, 14.01.2022, 07 Uhr, wurden gleich vier Firmen in Industriegebieten am Ortsrand von Celle zum Zielobjekt von Einbrechern. Die Polizei Celle ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Zum Teil etwas verspätet wurden der Polizei Celle Einbruchsversuche bei gleich vier Firmen angezeigt. Zum einen wurden zwei Firmen, ein Containerdienstunternehmen und eine Autoverwertung, im Bleckenweg in Altencelle im Tatzeitraum angegangen. Dabei blieb es beim Versuch und die unbekannte Täterschaft flüchtete ohne Diebesgut.

Zum anderen kam es zu zwei weiteren Einbruchsversuchen im Industriegebiet in Wietzenbruch. Hier wurden zwei Automobilunternehmen, die in der Karl-Schiller-Straße bzw. der Ludwig-Erhard-Straße in 29225 Celle ansässig sind, von unbekannter Täterschaft aufgesucht. Bei den Taten gingen die Täter ebenfalls leer aus.

Die Polizei Celle prüft Tatzusammenhänge und hofft in diesem Zusammenhang auf Zeugenhinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die in den Abendstunden des 13.01.2022 bzw. frühen Morgenstunden des 14.01.2022 in Tatortnähe gesehen wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141-277-0 entgegen.

