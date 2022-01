Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Unfall beim Abbiegen

Celle (ots)

Am Montagabend (17.01.) befuhr ein 80 Jahre alter Fahrzeugführer die Hannoversche Heerstraße in Richtung Hannover. An der Einmündung "Nadelberg" wollte er nach links abbiegen und übersah dabei einen aus Richtung Hannover kommenden PKW, der sich auf der rechten Fahrspur befand. Der 51 Jahre alte Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Wagen wurde die 80-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. An den PKW entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell