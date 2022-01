Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle/ Winsen/A. - Erneut Taschendiebe in Supermärkten unterwegs +++ Polizei rät zu mehr Aufmerksamkeit beim Einkaufen

Celle (ots)

Am gestrigen Montag (17.01.) wurden zum wiederholten Male zwei Seniorinnen Opfer von Taschendieben in Supermärkten. Im Winsener Aldi-Markt entwendeten unbekannte Täter einer 72-jährigen die Geldbörse aus einem Einkaufsbeutel, der unbeaufsichtigt im Einkaufswagen lag. Die Geschädigte ist nun um 200,- EUR ärmer. Noch schlimmer traf es eine 88 Jahre alte Frau, die im Celler Lidl-Markt in der Hannoverschen Straße auf die gleiche Art bestohlen wurde. Der Täter hob im Nachhinein mit einer entwendeten EC-Karte 1500,- EUR an einem Geldautomaten ab. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang dringend davor, Taschen oder Geldbörsen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu lassen. Am besten werden Wertgegenstände am Körper getragen.

