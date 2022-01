Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Spiegel abgefahren und vom Unfallort geflüchtet +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Am Montagabend (17.01.), gegen 18.35 Uhr, rammte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen parkenden PKW in der Papenhorster Straße, so dass der Außenspiegel beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Nienhagen. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silbernen VW Touran handeln könnte, der nun ebenfalls beschädigt sein dürfte. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/284210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell