Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel, Baunatal - Brand in Baunataler Schule

Kassel (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Brand in einer Baunataler Schule. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drangen Rauchwolken aus einem Seiteneingang der Schule. Nach Betreten des Gebäudes durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass im Untergeschoss des Treppenhauses gelagerte Kartons und Sitzkissen brannten. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit Löscharbeiten im Gebäude im Einsatz. Die zum Brandzeitpunkt in der Schule befindlichen Personen konnten sich aufgrund der Warnung durch installierte Rauchmelder aus dem Gebäude begeben. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Personenschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. Angaben zur Brandursache, sowie zum entstandenen Sachschaden am Gebäude können derzeit nicht gemacht werden.

