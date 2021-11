Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in Parkhaus

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 06.11.2021 zwischen 14:20 Uhr und 15:45 Uhr kam es im Parkhaus des Kaufland Einkaufmarktes in der Wiesenstraße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter grauer VW Passat im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06331/5200 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell