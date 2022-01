Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Spendensammler

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, klingelte um 12:10 Uhr in der Niedererdstraße ein älterer Mann und sammelte Geld für Ponys der Pferderennbahn in Worms. Es öffnete eine Frau, welche dem Sammler 30 Euro übergab. Im Anschluss kam ihr die Sache aber verdächtig vor. Die Frau informierte sich bei der Pferderennbahn direkt über den Spendensammler. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass dieser nicht in deren Auftrag kommt. Sie verständigte die Polizei. Über das abgelesene Kennzeichen und einer Personenbeschreibung (männlich, ca. 70 Jahre alt, von kleiner Statur, mit einer Jogginghose bekleidet) konnte ein 72-jähriger Mann ermittelt werden.

Wo ist der Spendenbetrüger noch aufgetaucht?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

