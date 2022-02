Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Geschäftseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Leuth (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in ein Geschäftsgebäude am Deller Weg in Leuth ein. Der oder die Täter schlugen zwischen 18.00 und 07.30 Uhr gewaltsam die Scheibe von zwei dort ansässigen Firmen ein und durchsuchten die Räume. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (165)

