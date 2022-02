Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Dienstag kam es vor einer Zahnarztpraxis in der Färberstraße in Schüttorf zu einem Diebstahl mit anschließender Sachbeschädigung. Zwischen 12.30 und 13 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Einkäufe aus der Tasche eines dort abgestellten Fahrrades. Anschließend schlitzten sie die Reifen des Fahrrades auf und warfen es um. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim unter der Nummer 05922/9800 in Verbindung zu setzen.

