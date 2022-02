Polizei Mettmann

POL-ME: Drittes Motorrad aus gleicher Tiefgarage verschwunden - Langenfeld - 2202009

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 2201146 vom 28.01.2022 ( als PDF in Anlage / im Internet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5132555 ) berichteten wir bereits ausführlich über den Diebstahl von zwei Motorrädern aus einer Tiefgarage in Langenfeld, die im Ortsteil Richrath von den Straßen Zum Stadtbad und Zum Stadion zu erreichen ist. In der Zeit vom 21.01. bis zum 27.01.2022 verschwanden dort eine blau-schwarze Suzuki GSX-S750 sowie eine orange-weiße KTM 390 Duke. Von beiden Krädern fehlt auch bis heute noch jede Spur.

In einem Zeitraum, der zumindest teilweise deckungsgleich mit der Tatzeit bei den zwei vorgenannten Motorrädern ist, verschwand zudem aber auch noch ein weiteres Motorrad aus der gleichen Garage. Dieser Diebstahl wurde jedoch erst aktuell bemerkt. So wurde in der Zeit vom Montagabend des 24.01., 22.00 Uhr, bis zum Dienstagnachmittag des 01.02.2022, 16.00 Uhr, auch ein zur Winterzeit unter einer schwarzen Plane geparktes, mit dem serienmäßigen Lenkradschloss verschlossenes Motorrad der Marke Yamaha entwendet. Wiederum ist unklar, wie der oder die bislang noch unbekannten Fahrzeugdiebe Zugang zur Tiefgarage erlangten. Ebenfalls ist nicht geklärt, wie das gesicherte Motorrad dennoch gestartet, weggefahren oder auf andere Art und Weise abtransportiert werden konnte. Seit dem Diebstahl fehlt auch jede Spur von dieser dunkelgrauen Yamaha MT-07 mit dem amtlichen Kennzeichen ME-AR 60. Der aktuelle Zeitwert der sechs Jahre alten 2-Zylinder-Maschine mit 73 PS, die blau lackierte Felgen besitzt, wird mit 5.000,- Euro angegeben.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der gestohlenen Motorräder vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet, alle verschwundenen Motorräder und deren Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Maschinen, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell