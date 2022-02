Polizei Mettmann

POL-ME: Hochwertiges E-Mountainbike sichergestellt - Polizei sucht nach Eigentümer - Ratingen - 2202006

Mettmann (ots)

Die Polizei hat bereits in der Nacht zum 31. Dezember 2021 (Silvester) in Ratingen ein hochwertiges E-Mountainbike sichergestellt. Da die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen nach dem rechtmäßigen Eigentümer bislang nicht zum Erfolg führten, veröffentlicht die Polizei mit dieser Pressemeldung ein Foto des mutmaßlich entwendeten Rads und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

In der Nacht zu Silvester, vom 30. Dezember auf den 31. Dezember 2021, hatte gegen 3:20 Uhr ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf einem Firmengelände an der Formerstraße in Ratingen einen Mann angetroffen, der sich augenscheinlich unbefugt Zugang auf das Firmengelände verschafft hatte. Die Person flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung, hinterließ dabei aber ein mitgeführtes hochwertiges E-Mountainbike der Marke "Ghost" sowie mehrere Fahrradteile und diverses Werkzeug.

Der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma informierte daraufhin die Polizei, welche das Fahrrad sicherstellte und Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls einleitete. Dazu wurde unter anderem die Fahrradrahmennummer in den polizeilichen Auskunfts- und Recherchesystemen überprüft. Bislang hat jedoch noch niemand das graue Mountainbike bei der Polizei als gestohlen gemeldet.

Daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer weiß, wem das abgebildete Fahrrad der Marke "Ghost" gehört? Der rechtmäßige Eigentümer bzw. die rechtmäßige Eigentümerin wird gebeten, sich mitsamt seines eindeutigen Eigentumsnachweises bei der Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 zu melden.

