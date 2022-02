Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist dank aufmerksamer Zeugin gestellt - Velbert - 2202004

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag (31. Januar 2022) konnte die Polizei, dank einer aufmerksamen Zeugin, einen Exhibitionisten stellen. Der 39-Jährige soll sich zuvor auf der Lindenstraße in Velbert in schamverletzender Weise gezeigt haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 15:50 Uhr hielt sich eine 32-jährige Velberterin auf der Lindenstraße in Höhe der dortigen Kindertagesstätte auf. Sie bemerkte einen am Fahrbahnrand abgestellten silberfarbenen Opel, auf dessen Fahrersitz ein Mann saß. Als die Velberterin das Fahrzeug passierte, stellte sie fest, dass der Fahrer sich in schamverletzender Weise entblößt hatte.

Die 32-Jährige informierte folgerichtig unmittelbar die Polizei und notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeuges, als sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug vor dem Eintreffen der Beamten entfernte.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen im Rahmen erster Ermittlungen an der Halteranschrift feststellen und zweifelsfrei identifizieren. Der 39-jährige Velberter wurde zur Durchführung erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen zur Polizeiwache Velbert gebracht.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

