POL-ME: Einbrecher verletzt Hildenerin mit einem Messer - Polizei ermittelt - Hilden - 2202002

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag (1. Februar 2022) ist ein bislang noch unbekannter Mann in eine Tanzschule in einem Hildener Gewerbegebiet eingebrochen. Hierbei wurde er von einer 32-jährigen Mitarbeiterin überrascht. Der Einbrecher verletzte die Hildenerin mit einem Messer und flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Nachdem die letzten Gäste gegen 23 Uhr die Tanzschule an der Straße "Auf dem Sand" verlassen hatten, begann die 32-Jährige damit, die Räumlichkeiten aufzuräumen und zu putzen. Hierbei hörte sie plötzlich gegen 2:25 Uhr ein lautes Poltern aus dem Bereich der Toilettenräume. Als sie daraufhin nach dem Rechten schaute, kam ihr auf einmal ein Mann entgegen, der augenscheinlich durch ein Fenster in die Tanzschule eingedrungen war.

Der Einbrecher bedrohte die Hildenerin mit einem Messer und forderte sie nun auf, ihm ihr Geld auszuhändigen. Als diese angab, kein Geld da zu haben, griff der Einbrecher die Frau an, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht und verletzte sie mit dem Messer am Arm. Anschließend flüchtete er.

Sichtlich geschockt musste sich die Frau nun erst einmal sammeln, ehe sie einen Bekannten über den Überfall informierte. Dieser meldete sich dann bei der Polizei, die jedoch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Die 32-Jährige wurde unterdessen mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zu dem Einbrecher liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 1,80 Meter - normale Statur - sprach mit einem osteuropäischem Akzent - braune Augen - trug eine schwarze FFP2-Maske - trug schwarze Kleidung (mit schwarzer Kapuze) und dunkle Schuhe

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und fragt:

Wer hat im Bereich der Tanzschule verdächtige Beobachtungen gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer der Täter ist? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell