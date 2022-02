Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerstverletzter bei Verkehrsunfall mit Sattelzug - Ratingen - 2202001

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag des 31.01.2022 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 53 jähriger Rumäne mit seinem Sattelzug aus Aachen die Brachter Straße in Ratingen in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe des Park & Ride Parkplatzes vor der Autobahnanschlussstelle Ratingen Ost bemerkte er die Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage zu spät und fuhr auf einen vor der Ampel wartenden Audi auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den vor ihm stehenden Range-Rover eines 36 jährigen Düsseldorfers gedrückt, den er zur Seite schob und im Anschluss an einem Lkw eines 45 jährigen Düsseldorfers zum Stehen kam. Der 56 jährige Audi-Fahrer aus Ratingen wurde hierbei schwerstverletzt und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber einer Unfallklinik zugeführt. Der Fahrer des Rovers wurde leicht verletzt, während die anderen Unfallbeteiligten unverletzt blieben. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 140.000 Euro und der Sattelzug sowie die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Brachter Straße komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell