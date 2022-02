Polizei Mettmann

POL-ME: Ford Transit war völlig durchgerostet - Wülfrath - 2202005

Mettmann (ots)

Fast an sämtlichen Teilen der Karosserie war ein Ford Transit durchgerostet, den die Spezialisten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann am Montag (31. Januar 2022) in Wülfrath auf der Dieselstraße aus dem Verkehr zogen.

Das genaue Ausmaß der Schäden wurde erst im Rahmen einer genaueren Überprüfung durch einen Prüfingenieur deutlich: Der Transit wies großflächige Durchrostungen der Radhäuser, des Unterbodens und des Rahmens auf. Außerdem war die Blattfeder gebrochen. Weitere Mängel konnten an der Beleuchtung und den Bremsen festgestellt werden. Außerdem stellten die Beamten fest, dass das Trittblech des Einstiegs zur Fahrertür in einem derart desolaten Zustand war, dass die Gefahr bestand, beim Einsteigen ins Leere zu treten.

Insgesamt wurden 18 erhebliche Mängel sowie ein verkehrsgefährdender Mangel festgestellt. Dem 52-jährigen Fahrzeughalter wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Entsiegelung der Kennzeichen vorbereitet. Die Beamten des Verkehrsdienstes leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Inklusive der Verfahrenskosten erwarten den Fahrer ein Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeldbescheid über 500 Euro.

