Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Rollerfahrer schwer verletzt

Meppen (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Straße Markstiege in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger verletzt wurde. Der Mann war gegen 7.45 Uhr auf seinem Roller in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Jeep auf. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell