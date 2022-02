Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Freitag gegen 05.30 Uhr fuhr eine 19-jährige Kempenerin mit ihrem Fahrrad auf der Marie-Juchacz-Straße in Kempen in Richtung Oedter Straße. Ein 60-jähriger Kempener, der mit seinem Auto aus einer Nebenstraße auf die Marie-Jucjacz-Straße einbog, übersah die Radfahrerin. Der Pkw touchierte das Fahrrad, so dass die 19-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. /wg (164)

