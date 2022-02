Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 25.02.22 bis 26.02.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld- Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr Am 26.02.2022, gegen 01:35 Uhr, wird ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Damme mit seinem Pkw auf der Kroger Straße in Steinfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln steht. Der Fahrzeugführer hatte einen AAK von 1,39 Promille. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Ein 38 - jähriger Mann auch Diepholz befuhr am Fr. den 25.02.22 gg 13:40 Uhr die K 272 in Fahrtrichtung Damme. Aufgrund von Fahrbahnglätte kam er mit seinem PKW Mercedes Benz nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich hierbei. Der Diepholzer kam mit leichten Verletzungen in Krankenhaus Damme, am PKW entstand nach ersten Schätzungen Totalschaden.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am Fr. 25.02.22 ist es gg 13:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Märschendorfer Straße in Lohne gekommen. Eine 41- jährige Lohnerin beabsichtigte mit ihrem PKW Honda von der Brandstraße nach links auf die Märschendorfer Straße einzubiegen. Hierbei achtete sie nicht die Vorfahrt der ihr entgegenkommenden 34 - jährigen Frau aus Damme. Dieser wiederum beabsichtigte mit ihrem Audi von der Straße Am Zuschlag in die Brandstraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Fahrzeugführerinnen, wie auch eine 4 - jährige Mitfahrerin kamen mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Lohne. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell