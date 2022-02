Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 25. Februar 2022, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 07:25 Uhr befand sich ein Sattelzug auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Cloppenburg an der Straße Up Laoge. Der Fahrer des Sattelzuges war mit dortigen Arbeiten beschäftigt. Diese Gelegenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter und entwendete die Geldbörse aus der auf dem Beifahrersitz befindlichen Tasche des LKW-Fahrers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Essen - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 25. Februar 2022, um 11:20 Uhr entwendete ein unbekannter Täter eine Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten. Diese war mit einem Einkaufswagen in einem Supermarkt in Essen an der Lange Straße einkaufen und hatte ihre Handtasche über den Einkaufswagen gehängt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Essen - Diebstahl von Reifen und Alkohol In der Zeit von Donnerstag, 24. Februar, 2022, 20:45 Uhr bis Freitag, 25. Februar 2022, 10:30 Uhr bauten bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Garage in Essen in der Straße Auf dem Kamp aus und verschafften sich so Zugang zu der Garage. Hier entwendeten sie vier Reifen inklusive Felgen und einige Alkoholika. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 25. Februar 2022, um 07:30 Uhr führte ein 32-jähriger Löninger in Löningen auf der Löninger Straße einen PKW, obwohl er nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen die ebenfalls 32-Jährige Fahrzeughalterin aus Löningen wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und sieben leicht verletzten Personen Am Freitag, 25. Februar 2022, um 13:07 Uhr befuhr eine 28-jährige Cloppenburgerin mit ihrem PKW - zusätzlich mit drei Kindern besetzt - in Cloppenburg die Kirchhofstraße. Sie überquerte den Kreuzungsbereich, ohne vor dem vorhandenen STOP-Schild zu halten (die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgefallen) und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden bevorrechtigten 62-jährigen Molbergers, der mit seinem PKW und Beifahrerin die Molberger Straße stadtauswärts befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der PKW der Cloppenburgerin gegen einen weiteren dritten PKW einer 40-jährigen Cloppenburgerin - zusätzlich besetzt mit zwei Kindern - geschleudert wurde, welcher wiederum gegen einen vierten PKW einer 42-jährigen Cloppenburgerin - zusätzlich besetzt mit drei Kindern - geschleudert wurde. Durch den Unfall wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell