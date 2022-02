Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Vechta vom 26.02.2022 bis 27.02.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Auffahrunfall in Vechta mit einer leicht verletzten Person Am 26.02.22 ist es gg 10:20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Oldenburger Straße in Vechta mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 50 - jähriger Führer eines Pferdetransporters erkannte zu spät, dass die beiden vor ihm befindlichen PKW Führer verkehrsbedingt ihre Fahrzeuge stoppten. Durch die Wucht des Aufpralles wurden die PKW aufeinander geschoben. Eine 25 - jährige Fahrzeugführerin erlitt hierbei leichte Verletzungen, eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 27.02.2022 gegen 01:20 Uhr meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer in Vechta, Oyther Straße, einen Pkw, der auffällig stark Schlangenlinien fährt. Eine zufällig in der Nähe befindliche Streife der Polizei Vechta kann das betroffene Fahrzeug binnen weniger Minuten feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei kann beim Fahrzeugführer, einem 30-jährigen Oldenburger, eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt 1,54 Promille. Daher wird ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Es wird eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell