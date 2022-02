Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta OT Langförden - Unterschlagung eines Mobiltelefons

Am Sonntag, 27. Februar 2022, zwischen 23.45 Uhr und 00.00 Uhr, ließ ein 17-Jähriger aus Vechta auf einer Feierlichkeit in der Paul-Klee-Straße kurzzeitig sein Mobiltelefon aus den Augen. Als er wenig später an seinen Platz zurückkehrte, war sein Telefon nicht mehr aufzufinden. Es handelt sich bei dem Smartphone um ein APPLE iPhone 12 Pro 256 GB in schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 25. Februar, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Oldenburger Straße, die Handtasche einer 27-jährigen aus Vechta, als sie Einkäufe in dem dortigen Discounter tätigte. Während sie sich noch im Discounter aufhielt, konnte die Handtasche wieder aufgefunden werden. Die in der Tasche befindliche Geldbörse samt Inhalt fehlte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-01 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, 26. Februar 2022, zwischen 06.00 Uhr und 13.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Steinfelder Straße den Lack von insgesamt fünf Fahrzeugen. Alle Fahrzeuge waren im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines dortigen Altenpflegeheimes abgestellt. Es handelt sich dabei um: - einen Mercedes-Benz, A 350, - einen Mercedes-Benz C 220 CDI, - einen Skoda Kamiq, - einen Kleinbus des Herstellers VW, Modell Crafter - einen VW 1J. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 27. Februar 2022, gegen 04.45. Uhr, wurde auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta der PKW eines 22-Jährigen aus Barve einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass sein Fahrzeug durch seine Begleiterin, eine 15-Jährige aus Vechta, geführt worden war. Gegen die 15-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Sachbeschädigung an Kfz

Am Samstag, 26. Februar 2022, 20.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in Erlte die Heck- und Seitenscheibe eines Pkw Mazda eines 46-Jährigen aus Visbek. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445-95047-0 entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 25. Februar 2022, gegen 10.10 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus Friedland (Mecklenburg-Vorpommern) mit einem Pkw die Oststraße in Goldenstedt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 40-Jährige konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Da er seinen ordentlichen Wohnsitz jedoch seit mehr als 6 Monaten in Deutschland begründet hatte, hatte diese ihre Gültigkeit verloren. Dem Friedländer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Bakum - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Montag, 21. Februar 2022, von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr, parkte ein 63-jähriger Bakumer seinen Pkw VW Golf auf einem Parkstreifen in der Münsterstraße in Vechta. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte seinen Pkw und verursachte so Sachschaden am PKW des 63-Jährigen. Der Schaden befindet sich linksseitig an der Frontseite des VW Golf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 04446-959710.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 27. Februar 2022, 13.20 Uhr, beabsichtigte eine 85-jährige aus Diepholz mit ihrem Pkw nach links auf die Steinfelder Straße in Lohne abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende, bevorrechtigte 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Diepholz. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

