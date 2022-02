Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Sachbeschädigung an Schaukasten

Zwischen Samstag, 26.Februar 2022, gegen 17.00 Uhr und Sonntag, 27.Februar 2022, um 08.20 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Glasscheibe eines Schaukastens an der Ellerbrocker Straße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Bösel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 27.Februar 2022, gegen 13.40 Uhr, wollte ein 23-Jähriger aus Bösel mit seinem PKW von einer Hofeinfahrt auf die Garreler Straße einfahren. Hierbei übersah er einen 65-Jährigen aus Garrel, der mit seinem PKW die Garreler Straße in Richtung Bösel befuhr und kollidierte mit diesem. Eine 66-Jähriger aus Garrel, die sich zum Unfallzeitpunkt im PKW des 65-Jährigen befand, erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Friesoythe OT Gehlenberg/Neuvrees

Am Sonntag, 27. Februar 2022, kam es um 13.30 Uhr auf einer Grünfläche Im Alten Haferland aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Gehlenberg erschien mit 5 Fahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort. Zu einem Brandgeschehen kam es nicht. Sachschaden entstand ebenfalls keiner.

Barßel - Versammlung aus Protest gegen die aktuelle Corona-Politik

Am Sonntag, 27. Februar 2022, zwischen 14.00 und 15.15 Uhr, versammelten sich auf der Hauptstraße, beim dortigen Sportboothafen, insgesamt 17 Personen unter dem Motto "gegen Gesellschaftsspaltung, Coronamaßnahmen, Impfpflicht". Die Teilnehmenden begaben sich unter Einhaltung der Auflagen (FFP2-Tragepflicht, Abstandsgebot) fußläufig unter Mitführung einer Lautsprecheranlage und Transparenten durch den Ort. Es kam zu keinerlei Zwischenfällen.

