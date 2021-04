Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Schwarzer Mercedes gesucht

Wilsum (ots)

Am Freitagvormittag ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 11.30 Uhr war der Fahrer eines weißen Klein-Lkw in Richtung Uelsen unterwegs. Unmittelbar vor der Einmündung zur Dorfstraße musste er einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes Benz ausweichen. Dessen Fahrer hatte die Kurve geschnitten. Am Klein-Lkw entstand Sachschaden. Der Mercedesfahrer entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt due Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

