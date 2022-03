Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Geldbörsen

Am Freitag, 25. Februar 2022, zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Bauontainer einer Baustelle in der Straße Rosengärten die schwarze Leder-Geldbörse und das Smartphone (Apple Iphone, schwarz) eines 48-Jährigen aus Löningen aus dessen Kühltasche.

Zwischen 12.45 Uhr und 16.15 Uhr, wurde in der St.-Paul-Straße die schwarze Leder-Geldbörse samt Inhalt eines 18-Jährigen Cappelners aus einer Kühlbox, welche im Tatzeitraum auf dem Beifahrersitz eines Firmenbulli (Mercedes-Benz, Sprinter) abgestellt war, gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg OT Galgenmoor - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 28. Februar 2022, gegen 12.10 Uhr, wurde auf der Vahrener Straße eine 19-Jährigen auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Der 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr, kam es in der Soestenstraße, auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes, zu einer Verkehrsunfallucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich mit einem Kraftfahrzeug den grauen PKW MAZDA Mazda6 eines 44-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zwischen Freitag, 25. Februar 2022, 18.30 Uhr, und Samstag, 26. Februar 2022, 00.30 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Winkler-Straße auf dem Parkplatz, Höhe Rückseite eines dortigen Restaurants, zu einer Verkehrsunfallflucht: Das ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellte Fahrzeug, FORD Fiesta, grau, einer 46-Jährigen aus Oldenburg, wurde vermutlich beim Ein- oder Aussteigen durch das Aufschlagen einer Tür eines bislang unbekannten Fahrzeugs an der Beifahrertür beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Am Samstag, 26. Februar 2022, gegen 17.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Soestenstraße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den auf dem Parkplatz abgestellten grauen PKW Seat Leon einer 51-Jährigen aus Molbergen. Hierdurch entstand eine Delle sowie Lackabrieb im Bereich des hinteren rechten Radkastens. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt in allen drei Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 28. Februar 2022, kam es um 18.45 Uhr in der Kirchhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 61-Jährige aus Cloppenburg befuhr mit ihrem Kraftfahrzeug die Kirchhofstraße in Richtung Galgenmoor. Ein 44-Jähriger aus Cappeln befuhr mit seinem PKW die Molbergerstraße. In seinem PKW befanden sich seine 38-jährige Frau (Beifahrersitz) sowie sein 16-jähriger Sohn (Rückbank). Auf Höhe der Kreuzung Kirchhofstraße/Molbergerstraße missachtete die 61-Jährige den PKW des vorfahrtberechtigten 44-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch verletzten sich alle Beteiligten leicht und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.. Es entstand Sachschaden an beiden PKW in Höhe von insgesamt 9000 Euro. Sie waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Cappeln OT Warnstedt - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Am Montag, 28. Februar 2022, kam es um 17.00 Uhr auf der Alten Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 26-Jähriger aus Lindern befuhr mit einem Sprinter die Alte Straße aus Richtung Elsten kommend in Fahrtrichtung Nutteln. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen, bevor er in einen Graben rutschte. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Löningen - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 28. Februar 2022, gegen 08.30 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofsallee zum Diebstahl einer schwarzen Geldbörse samt Inhalt zum Nachteil einer 42-Jährigen aus Löningen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Diebstahl eines Rollers

Am Samstag, 26. Februar 2022, zwischen 12.00 Uhr und 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Birkenweg den schwarz-orangen Roller PEUGEOT, Modell AAR S1 BB CA eines 19-jährigen Löningers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 26. Februar 2022, 18.00 Uhr, und Montag, 28. Februar 2022, 12.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Gravenholter Weg drei Reifen des PKW Mercedes-Benz B 200 einer 27-Jährigen aus Löningen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Februar 2022, kam es um 10.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Bremer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer (ca. 40 bis 50 Jahre alt) eines schwarzen PKW mit Cloppenburger Kennzeichen wurde von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er beim Ausparken mit seinem schwarzen PKW gegen den weißen PKW Kia Picanto Morning einer 61-Jährigen aus Löningen stieß. Der Mann stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, begutachtete den Schaden am PKW der Geschädigten, stieg wieder in seinen PKW ein und entfernte sich dann unerlaubt von der Örtlichkeit. Durch die Kollision entstand Sachschaden am hinteren rechten Kotflügel des PKW der Löningerin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Dieselkraftstoff

In der Zeit zwischen Freitag, 25. Februar 2022, 16.45 Uhr, und Montag, 28. Februar 2022, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schulstraße aus einem dort auf dem Straßenbaugelände abgestellten Bagger Dieselkraftstoff. Des Weiteren wurde versucht, aus einem Radlader Diesel zu entwenden und einen Baucontainer aufzubrechen und bei einem Radlader Diesel zu entwenden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 27. Februar 2022, gegen 20.45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Weserstraße die Hauseingangstür eines 38-Jährigen Garrelers. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss/Zeugenaufruf

Am Montag, 28. Februar 2022, um 22.55 Uhr, wurde auf der Garreler Straße, Ecke Zum Bahnhof, ein 71-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 71-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein vorab durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Dem 71-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. Sein PKW, ein silberner Hyundai, wies Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugseite auf. Die Scheibe der Fahrertür war entglast und der linke Außenspiegel demoliert. Zu einem möglichen vorherigen Unfallgeschehen machte der 71-Jährige keine Angaben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 bzw. die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

