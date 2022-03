Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 28.Februar 2022, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 88-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Grundstücksausfahrt einer Tankstelle am Grünen Hof, übersah dabei einen 38-jährigen Friesoyther, der mit seinem Pedelec den dortigen Gehweg befuhr und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Barßel - Tuning

Am Freitag, 25. Februar 2022, wurde um 23.50 Uhr in der Müggenbergstraße eine 53-jährige PKW-Fahrerin festgestellt, deren PKW mit einem sogenannten US-Standlicht ausgestattet war. Hierdurch war die Betriebserlaubnis ihres PKW erloschen. Der 53-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Februar 2022, kam es gegen 16.10 Uhr in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 91-Jähriger aus Kamperfehn befuhr mit seinem PKW in Ramsloh die Hauptstraße von Strücklingen kommend in Fahrtrichtung Scharrel. Im Streckenverlauf geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierdurch den linken Außenspiegel eines auf dem Parkstreifen einer Pizzeria geparkten PKW VW Passat. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Der 91-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da der Unfallhergang von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet worden war, welche sich das Kennzeichen des verantwortlichen Fahrzeugführers notiert hatte, konnte der 91-Jährige an seiner Wohnanschrift aufgesucht und mit dem hier vorliegenden Sachverhalt konfrontiert werden.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28.Februar 2022, zwischen 13.30 Uhr und 18.25 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Fitness-Studios an der Jahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten blauen VW Golf VI eines 19-Jährigen aus dem Saterland im Bereich der linken Fahrzeugseite und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

