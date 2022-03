Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Geldbörsendiebstahl mit anschließender Verwertungstat

Am Dienstag, 01. März 2022, kam es zwischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Warthestraße zum Diebstahl einer rot-braunen Geldbörse einer 75-jährigen Cloppenburgerin. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse aus ihrer verschlossenen Einkaufstasche. Im unmittelbaren Anschluss wurde mit der EC-Karte der 75-Jährigen in einer Bankfiliale Geld abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel

Am Montag, 28. Februar 2022, gegen 21.55 Uhr, wurde in der Lupinenstraße ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass der 45-Jährige unter Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund der Tatsache, dass er in der Vergangenheit bereits häufiger wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, wurde auch sein PKW beschlagnahmt.

Löningen - Raub

Am Dienstag, 01. März 2022, um 18.35 Uhr kam es im Röpker Weg, auf dem dortigen Verbindungsweg zwischen der Hase, zu einem Raub: Eine 36-jährige Frau aus Löningen war zu diesem Zeitpunkt fußläufig dort mit ihrer 65-jährigen Mutter unterwegs, als die 36-Jährige von hinten gestoßen wurde. Sie stürzte zu Boden, woraufhin eine der Frau unbekannte männliche Person ihr sodann ihre Tasche entriss. Der Täter, sowie zwei weitere männliche Personen, flüchteten sodann mit zwei Fahrrädern. Derjenige, der die Tasche gestohlen habe, fuhr auf dem Gepäckträger mit. Eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Der Haupttäter konnte durch das Opfer wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 18 Jahre alt - bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover (über den Kopf gezogen) - weiße FFP-Maske - weiße Schuhe.

Zu den Mittätern liegt keine Personenbeschreibung vor.

Bei der entwendeten Tasche handelt es sich um eine Kameratasche vom Hersteller HARDY, Modell Marksmann, beigefarben mit goldenen Reißverschlüssen. Darin befanden sich:

- 1 Videokamera Sony Alpha 73RA, - 2 Ersatz-Akkus, - 3 Kameraobjektive (Sigma 50 mm, Sony 16 35 4,0, Sony 70 200 2,8) und - 2 Speicherkarten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter Tel.: (0 54 32) 803840 entgegen.

Molbergen - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 02. März 2022, 00.15 Uhr, wurde auf der Cloppenburger Straße ein 23-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Höltinghausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass für sein Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die an dem Kleinkraftrad angebrachten Kennzeichen stammten aus dem Jahre 2003. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Drogen-Vortest verlief positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 01. März 2022, kam es gegen 15.40 Uhr auf der Beverner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 60-Jährige aus Badbergen wollte mit ihrem Pkw vom wartepflichtigen Calhorner Kirchweg nach links auf die Beverner Straße in Richtung Bevern abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 12-jährigen Radfahrerin aus Essen (Oldenburg), die den in ihrer Fahrtrichtung linksseitigen gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Bevern befuhr, für die 60-Jährige also von rechts kam. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Es wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 330 Euro.

