Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 28-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung muss sich ein 28-Jähriger verantworten, der am Donnerstagnachmittag in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg Polizeibeamte angriff und verletzte. Zuvor hatte der 28-Jährige gegen 14:40 Uhr in der Solitudestraße in Ludwigsburg eine ihm wohl bekannte 59 Jahre alte Frau beleidigt, bespuckt und versucht zu treten. Da der Mann sich gegenüber den alarmierten Polizeibeamten sehr aggressiv und uneinsichtig zeigte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Er wurde in der Folge zum Polizeirevier Ludwigsburg transportiert. Unvermittelt griff er im Zuge der Unterbringungen in der Gewahrsamseinrichtung die eingesetzten Polizeibeamten an. Hierauf sollte er zu Boden gebracht werden. Nun schlug er um sich und setzte sich unter Einsatz seiner gesamten Körperkraft zur Wehr. Letztlich gelang es den Beamtinnen und Beamten den Mann zu fixieren, so dass er in der Gewahrsamseinrichtung gebracht werden konnte. Drei Beamte wurden durch den Widerstand leicht verletzt. Als der 28-Jährige am Freitagmorgen entlassen wurde, mussten sich die anwesenden Polizisten und Polizistinnen auch noch Beleidigungen anhören.

