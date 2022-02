Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: LKW-Fahrer nach Unfall mit Fahrradfahrer geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 06.00 Uhr eine Unfallflucht im Bereich eines Feldwegs nahe der Nordwestlichen Randstraße in Ehningen beobachtet haben. Ein noch unbekannter LKW-Lenker holte beim Abbiegen nach rechts zu weit aus, so dass ein entgegenkommender 59 Jahre alter Radfahrer, der auf einem Radweg unterwegs war, ausweichen musste und hierbei stürzte. Es kam zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Beteiligten. Als der Radfahrer erwähnte, den Unfall polizeiliche aufnehmen zu lassen, machte sich der Unbekannte davon. Das Fahrrad wurde beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell