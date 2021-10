Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Pkw und Moped

Ratzeburg (ots)

25. Oktober 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.10.2021 - Mölln

Am 22. Oktober 2021 kam es um 15:24 Uhr an der Einmündung Vorkamp / Alt Möllner Straße in Mölln zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad mit einer verletzten Person.

Nach derzeitigem Ermittlungstand bog eine 18-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin von der Alt Möllner Straße nach links in den Vorkamp ein und übersah hierbei einen vorfahrtberechtigten 17-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades der Marke Simson.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Moped-Fahrer durch einen Sturz schwer verletzt wurde und zur Behandlung in ein Lübecker Krankenhaus eingeliefert wurde.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.200 Euro an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell