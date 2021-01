Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen Corona Verordnung

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bahnhofstraße, Samstag, 02.01.21, 22.35 Uhr

KREIENSEN (schw) - Bereits am Samstag, 02.01.21, gegen 22.35 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim im Rahmen der Streife ein auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Kreiensen abgestelltes Wohnmobil aus dem Kreis Hildesheim. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass sich in dem Wohnmobil fünf Personen im Alter von 19 bis 41 Jahren aufhielten, die aus vier verschiedenen Haushalten stammten. Dies stellt ein Verstoß gegen die gültige Corona-Verordnung dar. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

