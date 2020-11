POL-FR: Müllheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - 10 Verletzte

Polizeipräsidium Freiburg

Am Sonntag, 29.11.2020, gegen 16. 00 Uhr kam es zu einem Vollbrand einer Erdgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hachbergstraße in Müllheim.

Im Anwesen befinden sich rund 20 Wohneinheiten. Deren Anwohner befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits auf der Straße vor dem Anwesen. Einige Bewohner mussten durch die Feuerwehr aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

Der Bewohner, der Wohnung in der der Brand ausgebrochen ist, wurde schwer verletzt. Es besteht noch immer Lebensgefahr. Er wurde durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik nach Ludwigsburg verlegt.

Im Weiteren wurden 8 Bewohner mit Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser verbraucht. Auch ein Feuerwehrmann wurde bei der Brandbekämpfung und den Rettungsarbeiten verletzt.

Die Brandursache ist nach jetzigen Ermittlungen noch immer unklar. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Wohnung des Brandausbruchs ist durch das Feuer komplett zerstört. Alle anderen Wohnungen sind derzeit durch die Rauchverbreitung und Verrußung unbewohnbar.

Die Stadt Müllheim stellte den Bewohnern eine vorläufige Unterbringungsmöglichkeit zur Verfügung.

