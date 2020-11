Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht - Dacia beschädigt- Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Freitag, 27.11.2020, zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr, ist ein geparkter Dacia in der Waldshuter Straße beschädigt worden. Der Wagen stand auf einem Parkplatz bei einem Wettbüro. Am Fahrzeug waren drei Anstoßstellen in verschiedenen Höhen ersichtlich. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeugen (Tel. 07761/ 934-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Fabienne Mohr

Telefon: 07741 / 8316 - 202

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell